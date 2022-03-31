Пенсионерка из Башкирии рассказала, почему пожилые активно скупали сахар в марте

18:28, 31 мар 2022

Пенсионерка из Ишимбая объяснила, почему пожилые люди скупали сахар в середине марта.







В середине марта многие жители Башкирии столкнулись с трудностями при попытках купить сахар. Привычный и доступный прежде сладкий продукт пропал из магазинов, а после и с рынков. Одновременно с этим стали появляться объявления об оптовой продаже сахара в интернете. Позже цены на сахар-песок снизились, а найти его прямо сейчас можно в любом магазине.



Многие начали обвинять в пропаже сахара пенсионеров, которые якобы сметали сладкий продукт с полок магазинов. Пенсионерка из Ишимбая объяснила, в чем дело.





- А вы не думали, что, эти бабки брали и на вашу долю, чтобы и вы и ваши дети не были голодными? Нам пенсионерам много не надо, в первую очередь думаем о детях, сколько бы им не было лет. Самое главное - о внуках. Это, наверное, в первую очередь. Как моя мама говорила - «Первый ребенок - это кукла, а первый внук или внучка - это ребенок». Поэтому мы больше думаем о внуках, - объяснила женщина действия пенсионеров в соцсетях Радия Хабирова.





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