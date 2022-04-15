В Башкирии к сентябрю может подорожать горячее школьное питание

15:00, 15 апр 2022

С января 2022 года в Башкирии произошла индексация горячего школьного питания для льготной категории детей. В регионе таких 279 700 учащихся. Все они обеспечены горячим питание с учётом возрастных групп и режима приёма пищи. На данный момент в республике завтрак для начальных классов стоит 59,76 рублей, обед — 67,12 рублей. Для детей из многодетных малообеспеченных семей, обучающихся в первую смену, предоставляется бесплатный завтра стоимостью до 67,21 рублей, для второй смены обед за 77,54 рублей. Дети с 1-4 класс с ОВЗ и инвалидностью питаются бесплатно в школе дважды за 121,66 рублей, с 5 по 11 класс для данной категории школьников выделяется 141,36 рублей.







На заседании комитета по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Госсобрания-Курултая Башкирии обсудили вопрос удорожания горячего школьного питания в виду сложившейся ситуации с удорожанием продуктов. По словам председателя комитета Раиля Асадуллина, он задавал вопрос премьер-министру правительства республики Андрею Назарову о положении дел в этом вопросе.





«Руководитель правительства заверил, что с учётом сэкономленных средств в период пандемии коронавируса цены и рацион до конца этого учебного года удастся сохранить», - объяснил председатель профильного комитета.



Подобная ситуация с риском удорожания горячего питания школьников сегодня обсуждается во всех регионах. На заседании комитета была озвучена информация о том, что сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос о выделении дополнительного финансирования на данные цели к сентябрю 2022 года.

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