Власти Башкирии рассказали, где можно купить самый дешевый сахар

19:46, 05 апр 2022

О стоимости, а также о том, где искать сахар по выгодной цене, рассказал заместитель министра торговли республики Азат Аскаров в ходе онлайн-трансляции «Ъ-Уфа» 5 апреля.







В Башкирии сахар можно найти по стоимости 80,05 рублей за килограмм. Об этом заявил замминистра торговли Башкирии Азат Аскаров.



По словам чиновника, сахар по привлекательной цене жителям республике стоит искать в сети магазинов «Байрам».



Напомним, ранее премьер-министр республики Андрей Назаров заявлял, что в республике сахар продается по 60 рублей за килограмм. Пользователи с чиновником не согласились, попросив его предоставить адреса магазинов, где можно найти сахар по такой цене.

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