08:58, 23 май 2022

В Минторге Башкирии объяснили рост цен на продукты, которые производят внутри республики.







Все началось с того, что некоторые жители Башкирии в соцсетях начали возмущаться ростом цен на базовые продукты, производимые внутри республики. В частности, были упомянуты хлеб и молоко.



В Минторге республики поспешили объяснить ситуацию. Несмотря на то, что такую продукцию производят в пределах региона, многие составляющие и ингредиенты для нее закупают за рубежом.



- Например, упаковки, тару, этикетки и комплектующие для иностранного оборудования, - рассказали в ведомстве.



Также в министерстве напомнили, что регулярно проводят мониторинг по недопущению резкого повышения цен.

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