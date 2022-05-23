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В Минторге Башкирии объяснили рост цен на продукты

В Минторге Башкирии объяснили рост цен на продукты

08:58, 23 май 2022

В Минторге Башкирии объяснили рост цен на продукты, которые производят внутри республики.

Все началось с того, что некоторые жители Башкирии в соцсетях начали возмущаться ростом цен на базовые продукты, производимые внутри республики. В частности, были упомянуты хлеб и молоко.

В Минторге республики поспешили объяснить ситуацию. Несмотря на то, что такую продукцию производят в пределах региона, многие составляющие и ингредиенты для нее закупают за рубежом.

- Например, упаковки, тару, этикетки и комплектующие для иностранного оборудования, - рассказали в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что регулярно проводят мониторинг по недопущению резкого повышения цен.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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