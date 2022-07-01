Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

Стали известны самые пьющие районы Башкортостана

Стали известны самые пьющие районы Башкортостана

11:00, 01 июл 2022

В министерстве торговли и услуг Башкирии озвучили статистику по городам и районам республики по объемам продажи спиртных напитков. Как отметили в ведомстве, в регионе за 2021 год в среднем продавалось по 12,33 литров алкоголя на человека. Но были города и районы, где эти показатели были выше или напротив, ниже.



Так, по данным Минторга Башкирии в прошлом году выше среднереспубликанского уровня спиртного было продано в Уфимском районе (16,55 литров на человека), в городах Агидель и Нефтекамск (по 14,58 л/чел), Уфе (14,35 л/чел) и Стерлитамаке (13,88 л/чел).


Меньше всего покупали спиртное в магазинах и барах в прошлом году в Ермекеевском районе Башкирии – всего 4,96 литров на человека. В число наиболее трезвых районов также вошли Куюргазинский (5,14 л/чел) и Федоровский (5,91 л/чел) районы. Речь в данном случае идет об официальных продажах спиртного, которые регистрируются в специальной системе ЕГАИС.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также

В Башкирии опубликовали список самых пьющих районов республики
Общество в Башкирии
В Башкирии опубликовали список самых пьющих районов республики
В каких районах Башкирии больше всего родилось детей в 2018 году: Башстат
Общество в Башкирии
В каких районах Башкирии больше всего родилось детей в 2018 году: Башстат
Минздрав Башкирии сообщил об уменьшении числа венерических заболеваний
Здравоохранение в Башкирии
Минздрав Башкирии сообщил об уменьшении числа венерических заболеваний
Башкирии выяснили, в каких районах чаще всего разводятся и заключают браки
Это интересно
Башкирии выяснили, в каких районах чаще всего разводятся и заключают браки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: