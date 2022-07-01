Стали известны самые пьющие районы Башкортостана

11:00, 01 июл 2022

В министерстве торговли и услуг Башкирии озвучили статистику по городам и районам республики по объемам продажи спиртных напитков. Как отметили в ведомстве, в регионе за 2021 год в среднем продавалось по 12,33 литров алкоголя на человека. Но были города и районы, где эти показатели были выше или напротив, ниже.







Так, по данным Минторга Башкирии в прошлом году выше среднереспубликанского уровня спиртного было продано в Уфимском районе (16,55 литров на человека), в городах Агидель и Нефтекамск (по 14,58 л/чел), Уфе (14,35 л/чел) и Стерлитамаке (13,88 л/чел).





Меньше всего покупали спиртное в магазинах и барах в прошлом году в Ермекеевском районе Башкирии – всего 4,96 литров на человека. В число наиболее трезвых районов также вошли Куюргазинский (5,14 л/чел) и Федоровский (5,91 л/чел) районы. Речь в данном случае идет об официальных продажах спиртного, которые регистрируются в специальной системе ЕГАИС.

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