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Диетологи предупреждают: березовый сок может спровоцировать аллергическую реакцию

Диетологи предупреждают: березовый сок может спровоцировать аллергическую реакцию

13:59, 29 мар 2023

Березовый сок - отличный источник различных витаминов, но есть отдельные категории людей, кому данный продукт может быть противопоказан, предупредила Е. Королева, специалист в области диетологии, эндокринолог, зав. отделением лечебного питания ЦКБ Управляющего делами Президента России.

Этот напиток может спровоцировать сильную аллергию, из-за чего некоторым пациентам, страдающим аллергической реакцией на пыльцу, лучше его не пить.



Помимо этого, напиток противопоказан людям, страдающим камнями в мочевом пузыре и диабетикам (из-за наличия в соке фруктозы).

Свежесобранный березовый сок допускается употреблять при заболеваниях ЖКТ, но не стоит им увлекаться.

"Не более 1-2 стаканов в день, что составляет около 200-350 миллилитров", - отметила Королёва.

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Автор: Семен Подгорный
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