В Башкирии хотят утвердить новые тарифы на техосмотр в 2024 году

12:48, 30 сен 2023

В 2024 году в Республике Башкортостан возможно изменение тарифов на проведение техосмотра автотранспорта. Предложение о новом размере оплаты внес республиканский Госкомитет по тарифам, и сейчас данный проект документа находится на стадии общественных обсуждений.

Согласно новым предложениям, максимальная стоимость технического осмотра будет варьироваться в пределах от 344,11 до 2350,55 рублей. Самый низкий тариф будет действовать для технического осмотра мотоциклов (категория L), в то время как самый высокий применяется к транспортным средствам, предназначенным для перевозки опасных грузов (категория N3).

В проекте приказа указывается, что установленная величина платы за проведение техосмотра ТС является максимальной и может быть уменьшена операторами, осуществляющими проведение данной процедуры, по их усмотрению.

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Если правительство Башкирии одобрит этот проект постановления, новая тарифная сетка начнет действовать с начала и по конец 2024 года.

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Автор: Семен Подгорный