В магазины пришли бананы из новой страны: они по-настоящему удивят
22:42, 23 фев 2024
Наступивший год преподнес жителям региона приятный сюрприз – в магазинах появились свежие бананы из Поднебесной, которые пересекли границу через пункт пропуска Кани-Курган. Более тысячи тонн ароматных фруктов уже радуют покупателей своим ярким вкусом, украшая прилавки и наполняя торговые залы тропическим ароматом.
Управление Россельхознадзора с пристальным вниманием следило за поставками экзотического продукта, тщательно проверяя соблюдение карантинных норм и наличие фитосанитарных сертификатов. По словам специалистов, увеличение импорта бананов из Китая стало возможным благодаря успешному функционированию пункта пропуска, открытого в 2023 году.
Сравнительный анализ с прошлым годом демонстрирует впечатляющий рост поставок – с 39 до 1 073 тонн. Эта новость особенно актуальна на фоне резкого подорожания бананов из Эквадора в других регионах России, где цены взлетели почти на 50%.
Автор: Семен Подгорный
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