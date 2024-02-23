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В магазины пришли бананы из новой страны: они по-настоящему удивят

В магазины пришли бананы из новой страны: они по-настоящему удивят

22:42, 23 фев 2024

Наступивший год преподнес жителям региона приятный сюрприз – в магазинах появились свежие бананы из Поднебесной, которые пересекли границу через пункт пропуска Кани-Курган. Более тысячи тонн ароматных фруктов уже радуют покупателей своим ярким вкусом, украшая прилавки и наполняя торговые залы тропическим ароматом.

Управление Россельхознадзора с пристальным вниманием следило за поставками экзотического продукта, тщательно проверяя соблюдение карантинных норм и наличие фитосанитарных сертификатов. По словам специалистов, увеличение импорта бананов из Китая стало возможным благодаря успешному функционированию пункта пропуска, открытого в 2023 году.

Сравнительный анализ с прошлым годом демонстрирует впечатляющий рост поставок – с 39 до 1 073 тонн. Эта новость особенно актуальна на фоне резкого подорожания бананов из Эквадора в других регионах России, где цены взлетели почти на 50%.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бананы
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