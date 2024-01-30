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Пришли новые бананы из Америки: известны и новые цены

Пришли новые бананы из Америки: известны и новые цены

В последние недели на рынок поступила новая партия бананов из Южной Америки. Эксперты отмечают, что качество новых фруктов остается на прежнем высоком уровне. Однако из-за роста издержек производителей и логистических компаний, выросли и цены на этот популярный продукт.

По данным Росстата, средняя цена на бананы увеличилась примерно на 20% по сравнению с осенью прошлого года. Это связано с удорожанием топлива, расходных материалов, оплаты труда персонала. Кроме того, выросли тарифы на морскую и авиаперевозку грузов на фоне ограниченных объемов грузопотоков.

Тем не менее, как заверяют импортеры, проблем с наличием бананов на полках магазинов не предвидится. Крупные торговые сети заключили контракты на поставки этого товара на ближайшие месяцы. По словам аналитиков, в ближайшее время резких колебаний цен ожидать не стоит. Вероятно, стоимость бананов останется на текущем уровне или будет расти умеренными темпами.

В то же время далеко не во всех регионах новые бананы уже поступили в продажу. К примеру, в ряде городов Уральского федерального округа их пока нет в наличии в крупных торговых сетях. Однако в ближайшие дни, по словам ритейлеров, ситуация должна выровняться. Как только поставки наладятся в полном объеме, бананы появятся на полках по новым, более высоким ценам.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бананы цены
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