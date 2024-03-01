На оптовой базе рассказали сколько на самом деле стоят яйца: такого не ожидали
09:19, 01 мар 2024
В последнее время поставки куриного яйца в регион значительно выросли. Продукт теперь поступает из многих субъектов, что вызвало интерес и волнение у местных жителей. С одной стороны, объемы полностью удовлетворяют спрос, но с другой – цены порой достигают 150-160 рублей за десяток.
Оптовые компании, занимающиеся поставками яиц, прояснили ситуацию. Как сообщил помощник руководителя одной из оптовых баз, их компания закупает яйца в соседних регионах. Это обусловлено быстрой доставкой и высоким качеством продукции. Все яйца проходят тщательную проверку на соответствие стандартам. При этом розничная наценка на них остается сравнительно низкой – не более 10-15%, что значительно ниже, чем на большинство других продуктов питания.
Чиновники отмечают, что ситуация в регионе находится под контролем. Резких изменений цен не наблюдается, а продукция остается доступной для населения. В социальных магазинах яйца представлены из разных регионов по цене от 110 до 120 рублей за десяток.
Автор: Семен Подгорный
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