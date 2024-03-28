Срочно проверьте свою пачку: хлебцы этого производителя заражены кишечной палочкой

22:22, 28 мар 2024

Свежий анализ, проведенный Роскачеством, выявил тревожные результаты. Специалисты изучили состав 20 популярных торговых марок ржаных хлебцев, оценив продукцию по 453 параметрам безопасности и качества.

Хорошей новостью стало отсутствие токсичных веществ, таких как свинец, мышьяк, кадмий и ртуть. Эти опасные элементы способны нанести серьезный вред здоровью при регулярном употреблении. Однако одна торговая марка — «Невская мельница» — вызвала серьезную озабоченность экспертов.

В хлебцах этого производителя были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Эти микроорганизмы часто становятся причиной множества неприятных и даже опасных заболеваний — от банальных циститов до пневмоний и сепсиса. Особенно уязвимой является пищеварительная система.

Стоит отметить, что попадание бактерий в хлебобулочные изделия на ранних этапах производства не является серьезной угрозой. Грамотная термическая обработка эффективно уничтожает вредоносные микроорганизмы. Однако обнаружение кишечной палочки в готовом продукте свидетельствует о возможном заражении после выпуска с завода.

Причинами могут быть ненадлежащие условия транспортировки, упаковки, контакт с грязным оборудованием или руками работников. Это представляет собой недопустимую ситуацию с точки зрения санитарных норм и напрямую угрожает здоровью потребителей.

По остальным критериям оценки продукция «Невской мельницы» не вызвала серьезных нареканий. Однако факт обнаружения опасных бактерий заставляет усомниться в надежности системы контроля качества этого производителя.

Автор: Алия Карачурина