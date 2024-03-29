Новые цены на бензин по-настоящему удивили: первый рост весны

09:21, 29 мар 2024

После длительного периода стабильности жители региона столкнулись с неожиданным повышением цен на автомобильное топливо. Согласно свежим статистическим данным, стоимость большинства видов бензина ощутимо возросла за последнюю неделю марта.

Начнем с бензина АИ-92, который пока удерживает свою цену на отметке 49 рублей за литр. Однако тем, кому требуется более высокооктановое топливо, придется раскошелиться. Цена на АИ-95 подскочила на 7 копеек, составив 55 рублей 24 копейки за литр. А самый дорогой сорт бензина АИ-98 остался на прежнем уровне – 69 рублей 64 копейки.

Владельцев дизельных автомобилей тоже не обошли стороной ценовые изменения. Литр дизельного топлива теперь стоит 61 рубль 40 копеек, что на 5 копеек дороже предыдущей цены.

Резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо вызвал серьезные опасения у автомобилистов и специалистов, анализирующих рынок топлива. Многие недоумевают, какие факторы привели к столь существенным ценовым колебаниям. Возможно, виной тому изменения на мировых нефтяных рынках или иные причины.

Следующие несколько недель покажут, закрепится ли эта тенденция роста цен на топливо или же она окажется лишь временным всплеском. В любом случае, автовладельцам региона придется потуже затянуть пояса или пересмотреть свои транспортные привычки.

Автор: Семен Подгорный