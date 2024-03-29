Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Новые цены на бензин по-настоящему удивили: первый рост весны

Новые цены на бензин по-настоящему удивили: первый рост весны

09:21, 29 мар 2024

После длительного периода стабильности жители региона столкнулись с неожиданным повышением цен на автомобильное топливо. Согласно свежим статистическим данным, стоимость большинства видов бензина ощутимо возросла за последнюю неделю марта.

Начнем с бензина АИ-92, который пока удерживает свою цену на отметке 49 рублей за литр. Однако тем, кому требуется более высокооктановое топливо, придется раскошелиться. Цена на АИ-95 подскочила на 7 копеек, составив 55 рублей 24 копейки за литр. А самый дорогой сорт бензина АИ-98 остался на прежнем уровне – 69 рублей 64 копейки.

Владельцев дизельных автомобилей тоже не обошли стороной ценовые изменения. Литр дизельного топлива теперь стоит 61 рубль 40 копеек, что на 5 копеек дороже предыдущей цены.

Резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо вызвал серьезные опасения у автомобилистов и специалистов, анализирующих рынок топлива. Многие недоумевают, какие факторы привели к столь существенным ценовым колебаниям. Возможно, виной тому изменения на мировых нефтяных рынках или иные причины.

Следующие несколько недель покажут, закрепится ли эта тенденция роста цен на топливо или же она окажется лишь временным всплеском. В любом случае, автовладельцам региона придется потуже затянуть пояса или пересмотреть свои транспортные привычки.

Автор: Семен Подгорный
Теги: бензин цены
Читайте также

Бензин в Башкирии стал еще дороже
Потребитель в Башкирии
Бензин в Башкирии стал еще дороже
Подорожание на заправках: «Башнефть» вновь выжимает деньги из автомобилистов
Потребитель в Башкирии
Подорожание на заправках: «Башнефть» вновь выжимает деньги из автомобилистов
«Плюс 90 копеек»: в Башкирии вновь подорожали все марки бензина
Потребитель в Башкирии
«Плюс 90 копеек»: в Башкирии вновь подорожали все марки бензина
Как прежде не будет: цена на бензин резко пошла вверх
Потребитель в Башкирии
Как прежде не будет: цена на бензин резко пошла вверх


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok