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Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены

Добавлено: 15.05.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Культура
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Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены

Сегодня, 15 мая, ряд башкирских СМИ пестрели заголовками в духе: «Элвин Грей уходит со сцены и переезжает в Москву». Поклонники Радика Юльякшина, который выступает под этим сценическим псевдонимом, едва ли не впали в панику, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Хотя сам артист информацию о своем уходе опроверг посланием в соцсетях.
- Нет, нет, я не ухожу со сцены. Концерты будут, но уже совсем в другом ключе и другого масштаба. Об этом я расскажу подробно чуть позже, - подчеркнул певец.
По словам Радика Юльякшина, в ближайшее время он перестроит свой концертный график. Работа лейбла Elvin Grey по продвижению башкирской и татарской эстрады продолжится.

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