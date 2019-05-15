Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены
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Сегодня, 15 мая, ряд башкирских СМИ пестрели заголовками в духе: «Элвин Грей уходит со сцены и переезжает в Москву». Поклонники Радика Юльякшина, который выступает под этим сценическим псевдонимом, едва ли не впали в панику, сообщает сайт Newsbash.ru.
- Нет, нет, я не ухожу со сцены. Концерты будут, но уже совсем в другом ключе и другого масштаба. Об этом я расскажу подробно чуть позже, - подчеркнул певец.По словам Радика Юльякшина, в ближайшее время он перестроит свой концертный график. Работа лейбла Elvin Grey по продвижению башкирской и татарской эстрады продолжится.
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