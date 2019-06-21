В Мечетлинском районе прошел VII Международный конкурс кубызистов и исполнителей горлового пения

19-20 июня в селе Большеустьикинское Мечетлинского района в седьмой раз прошел Международный конкурс кубызистов и исполнителей горлового пения “Әй ауазы”, посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан, сообщает сайт Newsbash.ru.





Мероприятие проводится с 2007 года. Его основоположником является всемирно известный виртуоз-кубызист Роберт Загретдинов, инициаторами и организаторами выступили Администрация Мечетлинского района, Министерство культуры Республики Башкортостан и Республиканский центр народного творчества. Фестиваль проходил на грант Президента России Владимира Путина.

Этот великолепный в своем роде уникальный праздник не случайно проходит именно в Мечетлинском районе, так как мечетлинская земля всегда славилась фольклористами, кубызистами, башкирскими инструменталистами, которая до сих пор является нетронутым уголком национальной культуры, где исследователи находят казалось бы навсегда утраченные музыкальные инструменты. Именно здесь нашли образец кыл-кубыза — предшественника скрипки, здесь же сделаны лучшие записи исполнителей на мандолине, скрипке, металлическом и деревянном кубызе. Этот край является кузницей выдающихся исполнителей виртуозов кубызистов мира.В течение двух дней участники соревновались в мастерстве исполнения кубыза, знакомились, общались и делились опытом. Участники посетили музей кубыза при историко-краеведческом музее, где собрана уникальная коллекция кубызов (варганов) разных народов мира, собранная и безвозмездно преданная музею Робертом Загретдиновым, а также коллекция кубызов, созданная его руками. Здесь сосредоточены более 70 единиц различных кубызов (варганов) и аналогичных им инструментов народов 30 стран земного шара.В рамках Международного конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) “Әй ауазы”, 19 июня в деревне Азикеево состоялось открытие мемориальной доски знаменитому виртуозу-кубызисту мира, заслуженному работнику культуры РФ и РБ, отличнику народного просвещения РФ и РБ, лауреату Государственной премии РБ им. С. Юлаева Роберту Загретдинову. В первый день, после конкурсной программы, участники фестиваля выезжали по деревням, устраивали концерты и знакомились с гостеприимным населением. Интересными моментами конкурса стали и мастер классы с участием членов жюри – учеников Роберта Загретдинова. Отрадно, что они следуют традициям своего учителя и передают их новому поколению.В этом году на празднике кубыза и горлового пения (узляу) приняли участие 46 солистов и 19 ансамблей из Республик Алтай, Татарстан, Кемеровской, Свердловской, Самарской областей, городов Москва, Челябинск, Межгорье, Салават, Сибай, Уфа, Абзелиловского, Альшеевского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Благоварского, Гафурийского, Зианчуринского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Мечетлинского, Салаватского, Уфимского, Учалинского районов.Профессиональное жюри единодушно отметило, что с каждым годом все сложнее оценивать участников, с каждым разом мастерство исполнителей только растет и что в этом году особенно порадовали талантливые дети.

Гала-концерт, который состоялся в зрительном зале районного Дома культуры с. Большеустьикинское, открыл обладатель Гран-при Международного фестиваля 2017 года Загир Зайнетдинов – “Zainetdin”. На церемонии закрытия Международного конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) “Әй ауазы” присутствовала министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, которая подчеркнула большое значение кубыза для Башкортостана и духовной жизни людей. Она поблагодарила мечетлинцев за сохранение духовной культуры башкирского народа и популиризацию искусства игры на кубызе и исполнения узляу.



Дочь основателя данного конкурса Роберта Загретдинова Айслу Загретдинова вручила свой приз – серебряный кубыз Байрасу Гафарову из Баймакского района.



Обладателем Гран-при стал Ильмир Кудабаев из Благоварского района.