Вышла в свет биографическая книга об эстрадном артисте Элвине Грее (Радик Юльякшин)

Книгу о звезде башкирско-татарской эстрады написала наша землячка — журналист, ведущая башкирской музыкально-информационной передачи «Мурадым» на радио ТРК «Саба» Рахима Валиуллина. Книга издана по тысяче экземпляров на башкирском и татарском языках, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Все началось с нашей встречи, когда я пригласила Радика и всю его группу из 13 человек к себе домой. Тогда он впервые приехал в Татарстан, и я его поддержала, — рассказала автор. — Потом я подружилась с ним и его близкими, неоднократно разговаривала с Радиком, общалась с его мамой, учителями. Книгу уже спрашивают в школах, потому что это история о том, как может подняться простой парень».

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В книгу вошли фотографии исполнителя, начиная с шести месяцев до сегодняшнего дня.Книгу от имени башкир Татарстана подарили врио Главы республики Радию Хабирову на встрече с представителями башкирской общественности регионов России в уфимском Конгресс-холле.