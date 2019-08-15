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В Балтачевском районе отремонтировали сельский клуб

Добавлено: 15.08.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Балтачевский район
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В Балтачевском районе отремонтировали сельский клуб

В селе Нижнесикиязово Балтачевского района Башкортостана состоялось праздничное открытие обновленного сельского клуба. Мероприятие дало старт презентациям сельских клубов Республики Башкортостан, участвовавших в 2019 году в проекте «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», сообщает сайт Newsbash.ru.

В торжественном открытии сельского клуба после ремонта и модернизации материально-технической базы приняли участие почетные гости — депутат Госдумы РФ Ильдар Бикбаев, глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев, начальник отдела социокультурной деятельности Министерства культуры РБ Альбина Юлдашбаева, член общественного совета проекта и член Творческого союза художников России, тележурналист Айгуль Усманова.

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«По объему выполненных работ это будет второй по значимости Дом культуры для Балтачевского района. Работы были выполнены почти на 4 миллиона рублей, — отметил Ильдар Бикбаев. — В Нижнесикиязово есть сельхозпредприятие с рабочими местами для жителей, в селе развита инфраструктура — есть школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт. Люди в селе остаются, здесь созданы все условия, чтобы сохранить население. Это и явилось одним из критериев выбора дома культуры именно этого села для реконструкции».
Проект «Культура малой Родины» дал возможность улучшить материально-техническую базу Нижнесикиязовского сельского клуба. На выделенные средства было закуплено современное световое и звуковое оборудование, стулья для зрительного зала, одежда сцены, шторы для всех окон, шкафы, мебель. В ДК появился новый бильярдный стол со всеми принадлежностями, обустроена гримерная для артистов. Заменена обшивка здания на профнастил, выполнен ремонт тамбура Дома культуры. Библиотека отныне обустроилась в уютном и просторном кабинете. Благоустроена территория клуба: при входе в Дом культуры установлены новые точки уличного освещения, полностью заменена электропроводка клуба и светильники.
«Хотелось бы отметить активность самих жителей села, — продолжает Ильдар Бикбаев. — В предыдущие годы они участвовали в проекте «Поддержка местных инициатив», и тогда в Доме культуры были заменены окна и оборудование отопления. Теперь, после ремонта, стало больше возможностей для внеклассной работы с детьми и молодежью, есть все возможности для культурного отдыха, проведения досуга взрослых. Обратил внимание, что в холле сделаны теплые полы — а это важно для массовых мероприятий с детьми. Люди сами говорят, что без песни не обходится ни одно мероприятие. Если есть условия для отдыха, для творчества, то люди потом с настроением работают. Это позволяет создать условия, чтобы люди не уезжали из села и раскрывали себя с разных сторон».

В концертной программе презентации выступили коллективы художественной самодеятельности села — детские и молодежные концертно-театральные коллективы.

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