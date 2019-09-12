В Уфе в бывшем кинотеатре «Победа» откроют детскую школу искусств
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В здании бывшего кинотеатра «Победа» на улице Первомайской в Уфе будет детская школа искусств. Такое решение приняли чиновники на совещании, которое прошло вечером в минувший вторник, 10 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.
— После капитального ремонта в здании планируется разместить детскую школу искусств. Сейчас техническое задание передали заказчику. Стоимость капитального ремонта и сроки его проведения определят по результатам технического обследования объекта, — подтвердили в администрации города сегодня, 12 сентября.
Здание кинотеатра на улице Первомайской, 41 построили в 1948 году (в те времена Черниковск еще был самостоятельным городом), сейчас это памятник архитектуры. Последний кинопоказ в «Победе» состоялся в июле 2017 года. Много лет кинотеатр был убыточным, здание попытались продать, но безуспешно — не нашли покупателя. В начале этого года стало известно, что памятник архитектуры намерены отдать под спортивную школу, но местные жители встали на его защиту — создали петицию, в которой просили власти сохранить здание для культуры.
— Здание уже достаточно долго не используется. Сейчас самое главное — сохранить его до начала строительства, не допустить разграбления или разрушения, — отметил источник.
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