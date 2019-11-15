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Министр культуры России остался недоволен реализацией нацпроектов в Башкирии

Добавлено: 15.11.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Культура
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Министр культуры России остался недоволен реализацией нацпроектов в Башкирии

Накануне в Санкт-Петербурге состоялось заседание координационного совета по культуре. Именно на этом мероприятии министр культуры РФ Владимир Мединский нелестно высказался о регионах, которые не выполняют показатели национального проекта «Культура».


В это число попала и Республика Башкортостан. Здесь не достигнут показатель увеличения посещаемости на 15% учреждений культуры. Как отметил Владимир Мединский, это позор.

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— Показатели маленькие, тем не менее некоторые регионы умудрились не справиться. Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! Я прошу региональный департамент обратить внимание на этот рейтинг при распределении грантов на следующий сезон. По кассовому исполнению нацпроекта у нас лучше, чем в других отраслях, – 73%. Но и тут есть проблемы: Чукотка, Крым, Ростов, Хакасия – хуже всех, — приводит слова Владимира Мединского интернет-газета Znak.
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Источник: proural.info
Фото: kg-portal.ru
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