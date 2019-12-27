Республиканский музей Боевой Славы запустил интерактивный гид «Воины-интернационалисты Башкортостана»

Республиканский музей Боевой Славы в рамках национального проекта «Культура» создал мультимедиа-гид по экспозиции «Воины-интернационалисты Башкортостана», посвященный выходцам из Башкортостана, участникам Афганской войны 1979-1989 годов.





Как сообщает пресс-служба музея, из Башкортостана в Афганистан было направлено более 9 тысяч солдат и офицеров, 342 из них погибло, 6 человек пропало без вести. Около 450 получили ранения, за проявленные мужество более 1,2 тысяч воинов награждены орденами и медалями. Афганская война стала наиболее масштабной для Советской Армии, после Второй Мировой войны и, одновременно, самым сложным ее испытанием. На цифровой платформе Артефакт представлено 30 экспонатов данной выставки. Экспонаты для распознавания помечены стикерами AR.





Для реализации проекта была использована цифровая платформа «Артефакт» (https://ar.culture.ru), которая предоставляет возможность создать мультимедиа-гид в формате дополненной реальности, а посетителям - бесплатно воспользоваться одноименным мобильным приложением в экспозиции музея.Бесплатный мультимедийный гид Artefact с технологией дополненной реальности - самый простой и современный способ знакомства с музейными экспонатами. Приложение позволяет посетителям музея узнавать интересные факты об экспонатах без помощи экскурсовода.

Для каждого экспоната в мультимедиа-гиде представлены общие сведения о музейном предмете, подробная информация о ключевых деталях событий, связанных с музейным предметом, познавательная статья и воспроизводимый через телефон и компьютер аудиогид.



Воспользоваться медиа-гидом посетитель может через приложение «Артефакт», которое необходимо скачать на телефон, затем найти в нем название музея и выбрать экспозицию, с которой он хочет ознакомиться. Опция «Доп. реальность» при наведении камеры на экспонат позволит узнать о нем подробно. В случае нахождения за пределами музея, можно изучить музейные коллекции в режиме «Каталог».



Приложение доступно для бесплатного скачивания на iOS и Android в магазинах App Store и Google Play.

Источник: Минкульт РБ

Фото: Минкульт РБ