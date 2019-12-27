Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Республиканский музей Боевой Славы запустил интерактивный гид «Воины-интернационалисты Башкортостана»

Республиканский музей Боевой Славы запустил интерактивный гид «Воины-интернационалисты Башкортостана»

Добавлено: 27.12.19
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Культура
Комментарии (0)
Загрузка...
Республиканский музей Боевой Славы запустил интерактивный гид «Воины-интернационалисты Башкортостана»

Республиканский музей Боевой Славы в рамках национального проекта «Культура» создал мультимедиа-гид по экспозиции «Воины-интернационалисты Башкортостана», посвященный выходцам из Башкортостана, участникам Афганской войны 1979-1989 годов.


Как сообщает пресс-служба музея, из Башкортостана в Афганистан было направлено более 9 тысяч солдат и офицеров, 342 из них погибло, 6 человек пропало без вести. Около 450 получили ранения, за проявленные мужество более 1,2 тысяч воинов награждены орденами и медалями. Афганская война стала наиболее масштабной для Советской Армии, после Второй Мировой войны и, одновременно, самым сложным ее испытанием. На цифровой платформе Артефакт представлено 30 экспонатов данной выставки. Экспонаты для распознавания помечены стикерами AR.

Для реализации проекта была использована цифровая платформа «Артефакт» (https://ar.culture.ru), которая предоставляет возможность создать мультимедиа-гид в формате дополненной реальности, а посетителям - бесплатно воспользоваться одноименным мобильным приложением в экспозиции музея.

Бесплатный мультимедийный гид Artefact с технологией дополненной реальности - самый простой и современный способ знакомства с музейными экспонатами. Приложение позволяет посетителям музея узнавать интересные факты об экспонатах без помощи экскурсовода.

Для каждого экспоната в мультимедиа-гиде представлены общие сведения о музейном предмете, подробная информация о ключевых деталях событий, связанных с музейным предметом, познавательная статья и воспроизводимый через телефон и компьютер аудиогид.

Воспользоваться медиа-гидом посетитель может через приложение «Артефакт», которое необходимо скачать на телефон, затем найти в нем название музея и выбрать экспозицию, с которой он хочет ознакомиться. Опция «Доп. реальность» при наведении камеры на экспонат позволит узнать о нем подробно. В случае нахождения за пределами музея, можно изучить музейные коллекции в режиме «Каталог».

Приложение доступно для бесплатного скачивания на iOS и Android в магазинах App Store и Google Play.

Источник: Минкульт РБ
Фото: Минкульт РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
15 февраля День памяти воинов-интернационалистов
Общество
15 февраля День памяти воинов-интернационалистов
В музее Бирска состоится открытие выставки посвященной Великой Отечественной войне
Культура
В музее Бирска состоится открытие выставки посвященной Великой Отечественной войне
В городском общественном транспорте Уфы зазвучат песни военных лет
Общество
В городском общественном транспорте Уфы зазвучат песни военных лет
В Уфе во время празднования Дня Победы пройдет парад танков
Это интересно
В Уфе во время празднования Дня Победы пройдет парад танков
В Башкирии откроется Центр опережающей профессиональной подготовки
Образование
В Башкирии откроется Центр опережающей профессиональной подготовки
Уфа может получить международное звание «Город трудовой доблести и славы»
Общество
Уфа может получить международное звание «Город трудовой доблести и славы»
Радий Хабиров посетил в ДНР места последних сражений и гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова
Политика
Радий Хабиров посетил в ДНР места последних сражений и гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова
В Бурзянском районе строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» планируют завершить в 2020 году
Культура
В Бурзянском районе строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» планируют завершить в 2020 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: