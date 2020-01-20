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В Уфе пройдет театральный декадник

Добавлено: 20.01.20
Просмотров: 91
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе пройдет театральный декадник

С 30 января по 11 февраля в Уфе состоится театральный декадник. Зрители столицы смогут увидеть яркие постановки прошлого сезона и премьерные спектакли театров Башкортостана, осуществлённые в рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям» Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В театральном декаднике примут участие Башкирский государственный театр кукол, Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им.М.Карима, Салаватский государственный башкирский драматический театр, Сибайское концертно-театральное объединение (Детский театр «Сулпан»), Сибайский государственный башкирский драматический театр им.А.Мубарякова, Стерлитамакское театрально-концертное объединение, Государственный русский драматический театр г.Стерлитамака, Туймазинский государственный татарский драматический театр.

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30 января на сцене НМТ им. М. Карима постановку «Батырҙарҙы данлар илем бар» («Славные сыны Отчизны») представит Детский театр «Сулпан» Сибайского концертно-театрального объединения. Начало в 19 часов.

1 февраля Башкирский театр кукол приглашает юных зрителей на показ «Сказки о царе Салтане» в 12 и 14 часов. В этот же день на сцене Молодёжки коллектив Туймазинского татарского драматического театра покажет спектакль «Деревенские адвокаты» по повести Мустая Карима. Начало в 18 часов.

2 февраля театр кукол предложит зрителю одну из самых заметных премьер сезона – «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла. Начало в 12 и 14 часов.

Сибайский государственный башкирский драматический театр им.А.Мубарякова в рамках театрального декадника порадует жителей и гостей столицы двумя постановками. 3 февраля в 19:00 на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур» состоится показ премьерного спектакля «Башмачки» Т. Гизззата. 4 февраля в 11 и 13 часов на сцене Национального молодёжного театра – детская сказка по пьесе А.Ахметова «Падчерица».

6 февраля коллектив Салаватского башдрамтеатра на сцене театра «Нур» покажет премьеру – «Идукай» М.Бурангулова по башкирскому народному эпосу «Идукай и Мурадым». Начало в 19 часов. 7 февраля здесь же Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение представит спектакль «Ай тотолған төндә» («В ночь лунного затмения») М. Карима.

7 февраля Национальный молодёжный театр им. М. Карима приглашает на показ спектакля «Я – кулак. Я А-Н-Н-А» М. Райцес. Начало в 19 часов.

Завершится театральный декадник выступлением Русского театра г. Стерлитамак. 11 февраля в 19:00 на сцене театра «Нур» коллектив представит комедию «Севильский цирюльник» П. Бомарше.


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Источник: culture.bashkortostan.ru
Фото: пресс-служба Минкультуры РБ
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