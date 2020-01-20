В Уфе пройдет театральный декадник

С 30 января по 11 февраля в Уфе состоится театральный декадник. Зрители столицы смогут увидеть яркие постановки прошлого сезона и премьерные спектакли театров Башкортостана, осуществлённые в рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям» Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия».







В театральном декаднике примут участие Башкирский государственный театр кукол, Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им.М.Карима, Салаватский государственный башкирский драматический театр, Сибайское концертно-театральное объединение (Детский театр «Сулпан»), Сибайский государственный башкирский драматический театр им.А.Мубарякова, Стерлитамакское театрально-концертное объединение, Государственный русский драматический театр г.Стерлитамака, Туймазинский государственный татарский драматический театр.









30 января на сцене НМТ им. М. Карима постановку «Батырҙарҙы данлар илем бар» («Славные сыны Отчизны») представит Детский театр «Сулпан» Сибайского концертно-театрального объединения. Начало в 19 часов.1 февраля Башкирский театр кукол приглашает юных зрителей на показ «Сказки о царе Салтане» в 12 и 14 часов. В этот же день на сцене Молодёжки коллектив Туймазинского татарского драматического театра покажет спектакль «Деревенские адвокаты» по повести Мустая Карима. Начало в 18 часов.2 февраля театр кукол предложит зрителю одну из самых заметных премьер сезона – «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла. Начало в 12 и 14 часов.Сибайский государственный башкирский драматический театр им.А.Мубарякова в рамках театрального декадника порадует жителей и гостей столицы двумя постановками. 3 февраля в 19:00 на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур» состоится показ премьерного спектакля «Башмачки» Т. Гизззата. 4 февраля в 11 и 13 часов на сцене Национального молодёжного театра – детская сказка по пьесе А.Ахметова «Падчерица».

6 февраля коллектив Салаватского башдрамтеатра на сцене театра «Нур» покажет премьеру – «Идукай» М.Бурангулова по башкирскому народному эпосу «Идукай и Мурадым». Начало в 19 часов. 7 февраля здесь же Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение представит спектакль «Ай тотолған төндә» («В ночь лунного затмения») М. Карима.



7 февраля Национальный молодёжный театр им. М. Карима приглашает на показ спектакля «Я – кулак. Я А-Н-Н-А» М. Райцес. Начало в 19 часов.



Завершится театральный декадник выступлением Русского театра г. Стерлитамак. 11 февраля в 19:00 на сцене театра «Нур» коллектив представит комедию «Севильский цирюльник» П. Бомарше.





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Фото: пресс-служба Минкультуры РБ