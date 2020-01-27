В городе Дюртюли прошел фестиваль уличного искусства

Территория бывшего пивзавода в Дюртюлях может серьезно преобразиться. На этом месте планируют создать образовательно-предпринимательский кластер – площадку для новых видов взаимодействия молодежи с бизнесом. А вот площадь имени Ленина может стать местом культурного притяжения.





Правда, пока это только задумка архитекторов, которые готовят представить Дюртюли во Всероссийском конкурсе на лучшие малые города страны. Накануне здесь состоялся фестиваль уличного искусства, участие в котором приняли известные художники Олег Кайбышев, Мансур Зияев и Артур Яхин, а также школьники и студенты.

«Перед нашим институтом стоит огромная задача – создать уникальное пространство общественное в каждом городе нашей республики. Сегодня мы приехали в Дюртюли совместно с нашими экспертами. Это грантовый конкурс, и в случае, если Дюртюли побеждает, город выигрывает крупную сумму денег на создание этой концепции».



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