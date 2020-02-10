Танцевальная команда FRG Crew из Уфы прошла во второй этап шоу на Первом канале «Dance Революция»

Участие в проекте приняла команда из Уфы FRG Crew хореографа Алены Гуменной. Девушки представили ямайский стиль танца дэнсхолл и эпатировали публику не только фантастическим мастерством, но и смелыми костюмами. Благодаря образам, выступление уфимской команды никого не оставило равндушным: одних костюмы привели в восторг, а другим частичная нагота показалась излишней.
Оценивали конкурсантов звезда мирового балета Сергей Полунин, певица Вера Брежнева и заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова. Каждый из них принял решение в пользу уфимских танцовщиц, пропустив их во второй этап поединков.