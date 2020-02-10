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Танцевальная команда FRG Crew из Уфы прошла во второй этап шоу на Первом канале «Dance Революция»

Добавлено: 10.02.20
Просмотров: 17
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Танцевальная команда FRG Crew из Уфы прошла во второй этап шоу на Первом канале «Dance Революция»

9 февраля, на Первом канале стартовал танцевальный проект «DANCE Революция», участие в котором принимают лучшие танцоры страны – победители чемпионатов и конкурсов.

Изюминкой шоу являются его уникальные съемки. В каждом выступлении наступает так называемый «революционный момент», когда 128 видеокамер фиксируют зрелищные действо в обзоре 360 градусов.

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Участие в проекте приняла команда из Уфы FRG Crew хореографа Алены Гуменной. Девушки представили ямайский стиль танца дэнсхолл и эпатировали публику не только фантастическим мастерством, но и смелыми костюмами. Благодаря образам, выступление уфимской команды никого не оставило равндушным: одних костюмы привели в восторг, а другим частичная нагота показалась излишней.

Оценивали конкурсантов звезда мирового балета Сергей Полунин, певица Вера Брежнева и заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова. Каждый из них принял решение в пользу уфимских танцовщиц, пропустив их во второй этап поединков.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скриншот с видео Первого канала
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