Мусульмане Башкирии отпразднуют Ураза-байрам в режиме онлайн

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что 24 мая праздничные богослужения на Ураза-байрам в регионе пройдут в онлайн-режиме.





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"Мы посоветовались с духовными лидерами и решили, что запрещаем массовые богослужения, праздничные молитвы и служения 24 мая пройдут в онлайн-режиме", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.По его словам, в день Пасхи в регионе также запрещали проведение массовых богослужений, однако к рекомендациям прислушались не все.В Башкирии по последним данным зарегистрировано 2155 случаев коронавируса.