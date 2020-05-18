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Мусульмане Башкирии отпразднуют Ураза-байрам в режиме онлайн

Рубрика: Общество / Культура
Мусульмане Башкирии отпразднуют Ураза-байрам в режиме онлайн

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что 24 мая праздничные богослужения на Ураза-байрам в регионе пройдут в онлайн-режиме.

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"Мы посоветовались с духовными лидерами и решили, что запрещаем массовые богослужения, праздничные молитвы и служения 24 мая пройдут в онлайн-режиме", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.

По его словам, в день Пасхи в регионе также запрещали проведение массовых богослужений, однако к рекомендациям прислушались не все. 

В Башкирии по последним данным зарегистрировано 2155 случаев коронавируса. 

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Источник: ren.tv

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