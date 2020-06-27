Радий Хабиров наградил видных деятелей культуры и искусства Башкирии

Уфа | 27 июн 2020 | 14:51

Глава Башкирии наградил деятелей культуры и искусства республики. Награждение прошло 27 июня в Уфе на площадке творческого пространства «Арт-Квадрат». После этого Радий Хабиров спел вместе с награжденными на одной сцене.







Во время торжественной церемонии свои награды получили деятели культуры и икусства из Уфы, Стерлитамака, Туймазов, Гафурийского, Мишкинского районов и других муниципалитетов. Особой наградой был Орден Салавата Юлаева. Его получил только один из всех приглашенных к награждению – Альберт Шагиев, артист-вокалист Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения.



Почетными грамотами РБ были отмечены трое: Зинаида Дегтярева, ведущий методист по обрядам и традициям Аургазинского центрального районного дворца культуры; Альфия Каримова, заведующий отделом комплектования и распределения литературы Баймакской межпоселенческой центральной библиотеки и Гузель Сулейманова, народная артистка Башкортостана, примабалерина Башкирского государственного театра оперы и балета.









Почетное звание «Народного артиста РБ» получили 7 артистов из Уфы, Стерлитамака и Туймазинского района. Звание «Заслуженного деятеля искусства РБ» досталось Сагиту Гайнуллину, профессору кафедры духовых и ударных инструментов Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова.Двое живописцев из Башкирии, Рамиль Латыпов и Алексей Петриков, были удостоены почетного звания «Заслуженный художник РБ». Еще 15 человек получили звание «Заслуженного артиста РБ», 11 человек стали «Заслуженными работниками культуры Республики Башкортостан». В их числе и преподаватели, и режиссеры, и артисты.Радий Хабиров поздравил работников и деятелей культуры республики и отметил, что сегодня культура – это фундамент нашей жизни, это то, что делает нас людьми. И без нее, без культуры, уверен Глава Башкирии, не было бы подвигов.

Радий Хабиров, Глава РБ:

Именно культура, прочитанные нами и пережитые книги, спектакли, фильмы помогли нам в последние месяцы преодолеть разобщённость и изоляцию. Стать добрее, внимательнее друг к другу. Без культуры, без того хорошего, что она рождает в наших душах, люди не были бы готовы к настоящим подвигам. А их совершили в это непростое время очень многие. Объединялись и приходили друг другу на выручку. Ещё раз всем вам сердечное спасибо! Вы действительно лицо нашей республики, её душа, наш золотой фонд и наша гордость.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram