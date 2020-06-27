Радий Хабиров наградил видных деятелей культуры и искусства Башкирии
Уфа | 27 июн 2020 | 14:51
Глава Башкирии наградил деятелей культуры и искусства республики. Награждение прошло 27 июня в Уфе на площадке творческого пространства «Арт-Квадрат». После этого Радий Хабиров спел вместе с награжденными на одной сцене.
Во время торжественной церемонии свои награды получили деятели культуры и икусства из Уфы, Стерлитамака, Туймазов, Гафурийского, Мишкинского районов и других муниципалитетов. Особой наградой был Орден Салавата Юлаева. Его получил только один из всех приглашенных к награждению – Альберт Шагиев, артист-вокалист Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения.
Почетными грамотами РБ были отмечены трое: Зинаида Дегтярева, ведущий методист по обрядам и традициям Аургазинского центрального районного дворца культуры; Альфия Каримова, заведующий отделом комплектования и распределения литературы Баймакской межпоселенческой центральной библиотеки и Гузель Сулейманова, народная артистка Башкортостана, примабалерина Башкирского государственного театра оперы и балета.
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Двое живописцев из Башкирии, Рамиль Латыпов и Алексей Петриков, были удостоены почетного звания «Заслуженный художник РБ». Еще 15 человек получили звание «Заслуженного артиста РБ», 11 человек стали «Заслуженными работниками культуры Республики Башкортостан». В их числе и преподаватели, и режиссеры, и артисты.
Радий Хабиров поздравил работников и деятелей культуры республики и отметил, что сегодня культура – это фундамент нашей жизни, это то, что делает нас людьми. И без нее, без культуры, уверен Глава Башкирии, не было бы подвигов.
Радий Хабиров, Глава РБ: