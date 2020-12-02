В Караидельском районе открылся сельский многофункциональный клуб

Караидельский район | 02 дек 2020 | 19:56

В селе Караидель Караидельского района РБ в минувший понедельник, 30 ноября, открыл свои двери многофункциональный сельский клуб, в котором был проведен капитальный ремонт. Это было сделано в рамках воплощения в жизнь нацпроекта "Культура". Благодаря ремонту и новому оборудованию учреждение получило возможность расширить собственный функционал.







В этом году учреждение получило почти 20 млн. рублей из бюджета республики на осуществление капремонта. На его оснащение было выделено еще около 3 млн. рублей из того же источника. Благодаря этому удалось улучшить состояние материально-технической базы клуба, купить сценическую одежду, музыкальные инструменты, костюмы, а также различных технику. Кроме того, попасть в клуб теперь свободно могут и люди с ОВЗ.

В Башкирии всего 88 таких клубов. В следующем году в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда", как составляющей нацпроекта "Культура", на базе этого клуба будет создана центральная модельная библиотека. Это учреждение нового типа, где будет обновлено пространство, улучшено состояние книжного фонда, куплено новое оборудование. Кроме того, будет создана комфортная среда для читателей и будут регулярно проводиться различные мероприятия.

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