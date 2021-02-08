В Уфе скончалась народная артистка Башкортостана Роза Аккучукова

Уфа | 08 фев 2021 | 11:44

В столице Башкирии на 71 году жизни умерла народная артистка Роза Аккучукова. Печальную весть сообщили в пресс-службе Башкирской государственной филармонии. Известно, что артистка скончалась сегодня, 8 февраля.







«В лице Розы Аккучуковой культурная общественность потеряла выдающуюся певицу, творческие достижения которой в немалой степени способствовали завоеванию высокого авторитета башкирского музыкального искусства», — говорится в записи.



Роза Аккучукова почти полвека трудилась в сфере искусства Башкирии. Исполнительница работала в филармонии, где прославилась сольными концертами. Больше всего зрителям она запомнилась как певица народных песен и произведений башкирских композиторов.

«За этот время показала себя одаренною певицей, преданной своей работе, ищущей творческой личностью. Ее самобытный голос с ярким национальным колоритом, природная красота тембра и правильное раскрытие музыкального образа песни позволяли привлечь внимание слушателей», — отмечают коллеги.

Коллеги отмечают ее принципиальность, отзывчивость, доброту и искренность. В их памяти она останется как творческая личность, с обаянием и любовью к работе.

«Певица пользовалась заслуженным уважением коллег, была принципиальна, отзывчива, добра, искренна. Передавала свой опыт начинающим артистам.Сильная творческая личность, ум, обаяние, работоспособность сформировали Розу Аккучукову как яркую и колоритную певицу», — вспоминают трудовые товарищи успошей.

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Фото: соцсети

Прощание с артисткой состоится завтра, 9 февраля, с 10:00 по 12:00 в в «Доме прощания» на улице Цветочная, 2/3.