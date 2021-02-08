В Уфе скончалась народная артистка Башкортостана Роза Аккучукова
Уфа | 08 фев 2021 | 11:44
В столице Башкирии на 71 году жизни умерла народная артистка Роза Аккучукова. Печальную весть сообщили в пресс-службе Башкирской государственной филармонии. Известно, что артистка скончалась сегодня, 8 февраля.
«В лице Розы Аккучуковой культурная общественность потеряла выдающуюся певицу, творческие достижения которой в немалой степени способствовали завоеванию высокого авторитета башкирского музыкального искусства», — говорится в записи.
Роза Аккучукова почти полвека трудилась в сфере искусства Башкирии. Исполнительница работала в филармонии, где прославилась сольными концертами. Больше всего зрителям она запомнилась как певица народных песен и произведений башкирских композиторов.
Коллеги отмечают ее принципиальность, отзывчивость, доброту и искренность. В их памяти она останется как творческая личность, с обаянием и любовью к работе.
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