В Башкирии умерла заслуженная артистка Римма Дашкина

Уфа | 19 фев 2021 | 20:24

Сегодня, 19 февраля, на 77 году жизни скоропостижно скончалась заслуженная артистка Башкирии Римма Дашкина. О ее смерти сообщили в пресс-службе министерства культуры РБ.



Известно, что Римма Дашкина из Rраснокамского района, окончила Уфимское училище искусств. Она радовала своим талантом зрителей в Башкирской госфилармонии, а также в ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова.







Спустя 19 лет танцевальной и театральной карьеры, артисnка решила попробовать себя на эстраде разговорного жанра. Она давала концерты во всех регионах СССР и в зарубежных странах.

«Светлая память о Римме Гусмановне навсегда сохранится в сердцах артистов и зрителей», — отметили в ведомстве.

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Фото: Минкультуры РБ