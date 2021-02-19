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В Башкирии умерла заслуженная артистка Римма Дашкина

В Башкирии умерла заслуженная артистка Римма Дашкина

Уфа | 19 фев 2021 | 20:24

Сегодня, 19 февраля, на 77 году жизни скоропостижно скончалась заслуженная артистка Башкирии Римма Дашкина. О ее смерти сообщили в пресс-службе министерства культуры РБ.

Известно, что Римма Дашкина из Rраснокамского района, окончила Уфимское училище искусств. Она радовала своим талантом зрителей в Башкирской госфилармонии, а также в ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова.

Спустя 19 лет танцевальной и театральной карьеры, артисnка решила попробовать себя на эстраде разговорного жанра. Она давала концерты во всех регионах СССР и в зарубежных странах.

«Светлая память о Римме Гусмановне навсегда сохранится в сердцах артистов и зрителей», — отметили в ведомстве.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Минкультуры РБ

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