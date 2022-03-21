В Башкирии скончалась уникальная пианистка заслуженная артистка республики
11:44, 21 мар 2022
19 марта в Уфе ушла из жизни Пупкова Евгения Григорьевна. Выдающаяся пианистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан скончалась на 85-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.
Евгения Пупкова родилась 21 января 1938 года в Уфе. Пианистка – выпускница Московской государственной консерватории им. Чайковского. Там же окончила аспирантуру. 50 лет Евгения Григорьевна преподавала фортепиано студентам Уфимского училища искусств.
Пианистка вошла в историю музыки XX века как третий человек, который сыграл все клавирные произведения Баха. Евгения Пупкова пропагандировала не только великих классиков, но и творчество композиторов-авангардистов.