В Башкирии скончалась уникальная пианистка заслуженная артистка республики

11:44, 21 мар 2022

19 марта в Уфе ушла из жизни Пупкова Евгения Григорьевна. Выдающаяся пианистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан скончалась на 85-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.







Евгения Пупкова родилась 21 января 1938 года в Уфе. Пианистка – выпускница Московской государственной консерватории им. Чайковского. Там же окончила аспирантуру. 50 лет Евгения Григорьевна преподавала фортепиано студентам Уфимского училища искусств.



Пианистка вошла в историю музыки XX века как третий человек, который сыграл все клавирные произведения Баха. Евгения Пупкова пропагандировала не только великих классиков, но и творчество композиторов-авангардистов.

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