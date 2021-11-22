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Не стало народной артистки России Нины Руслановой

Не стало народной артистки России Нины Руслановой

08:31, 22 ноя 2021

Стало известно о смерти Нины Руслановой, народной артистки России. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

Сообщается, что ранее 75-летняя актриса перенесла инсульт. После этого состояние ее здоровья ухудшилось.

— Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова, — рассказали в союзе.
Артистка запомнилась публике по ролям в «Собачьем сердце», «Зимней вишне», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоне» и других знаковых картинах. На счету Нины Руслановой немало титулов и наград; среди них — народная артистка РСФСР и две награды премии «Ника» за лучшую женскую роль.

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Источник: ufa1.ru
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