Андрей Губин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

19:19, 22 фев 2022

Известный уроженец Уфы, певец Андрей Губин, до сих пор не может излечиться от неизвестной болезни. Как рассказал музыкант в интервью изданию «АиФ», для поддержания здоровья он вынужден ездить на море, при этом приходится подбирать самые дешевые туры.







«Каждый день жду, что почувствую себя лучше, что болезнь отступит. Порой кажется, что отступает. Есть позитивные сдвиги. Но у меня серьезные проблемы со здоровьем. Из-за того, что кровь по позвоночнику не поступает в шейный отдел, не происходит притока крови к этим местам (показывает на челюсть – прим. ред.), десны оголяются. А мне говорят: «Давай на сцену». Думают, что я симулирую», – рассказал Губин.



По словам музыканта, ему поставили довольно пространный диагноз – левосторонняя прозопалгия лица, который лишь означает боли с левой стороны.









«Диагноз, кстати, мне обошелся в 150 тысяч долларов. Столько я потратил на врачей. Прошел все самые лучшие центры в России, Израиле, Германии. Есть мнение, что все лучшие врачи за границей. Ничего подобного. Уровень один и тот же. Только у нас еще и дешевле. В Израиле я за три дня 10 тысяч долларов отдал. И что они мне дали? Три бумажки, которые подтверждали диагноз российских врачей. Проверили слух, зрение. Когда я потратил кучу денег, понял, что надо останавливаться», – объяснил певец.



Андрей Губин поделился, что из-за проблем со здоровьем он не может найти свою любовь. Его мучают постоянные боли, из-за которых он становится ворчливым, а это может выдержать не каждая женщина. Музыкант добавил, что ему не хочется рано умирать, но непонятно, как он до сих пор живет с такими проблемами.









«Не хотелось бы рано, конечно, но, когда помру, организм мой разберут на части и удивятся: «Как он жил с такими проблемами? У него же половина мозга не работала, левая почка отказала, левая рука не поднималась». Запомни мои слова. Какой-нибудь патологоанатом скажет: «Этот чувак не мог жить». Но я надеюсь, что рано не умру», – рассказал Губин.





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Фото: соцсети