Певец Элвин Грей подхватил болезнь в Узбекистане

12:20, 28 июн 2022

Певец Радик Юльякшин рассказал, что заболел во время поездки в Узбекистан.



Артист неожиданно вышел на связь в соцсетях и рассказал, что происходило в его жизни. Оказалось, что во время путешествия в Узбекистан (там он пел на Сабантуе и отдыхал вместе с родителями) Радик заболел. Как объяснил сам артист, в республике стояла жаркая погода и во всех зданиях и машинах были включены кондиционеры. В итоге Радика продуло и у него начался гайморит. К счастью, вскоре артисту полегчало.







По приезде из Узбекистана артист отправился на родину к супруге в Ижевск. Уже после он приехал в Уфу.



- Осталось только выспаться и все тип-топ! – записал сообщение Радик.



Также певец добавил, что скоро отправится в Казань, где будет записывать музыку.

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