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Матери погибшего в СВО танцора из Башкирии Ильнара Хатмуллина присвоили звание

Матери погибшего в СВО танцора из Башкирии Ильнара Хатмуллина присвоили звание

11:33, 26 июл 2023

Матери танцора Ильнара Хатмуллина, погибшего на специальной военной операции накануне было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».



Лариса Хатмуллина многие годы посвятила себя творчеству в Сибайском концертно-театральном объединении и стала неотъемлемой частью танцевального ансамбля.

Таких же званий были удостоены двое артистов балета, которые в данное время находятся на СВО – Ильсур Юламанов и Наиль Шамсутдинов.


Мы сердечно поздравляем всех награжденных и от всей души желаем Ильсуру и Наилю скорейшего и благополучного возвращения домой, а Ларисе – терпения и силы пережить эту невосполнимую утрату.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что осенью 2022 года из КТО Сибая мобилизовали на специальную военную операцию 12 человек. Среди них был и 33-летний Ильнар Хатмуллин, который погиб в конце июня.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Сибай
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