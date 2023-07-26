Матери погибшего в СВО танцора из Башкирии Ильнара Хатмуллина присвоили звание

Матери танцора Ильнара Хатмуллина, погибшего на специальной военной операции накануне было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».







Лариса Хатмуллина многие годы посвятила себя творчеству в Сибайском концертно-театральном объединении и стала неотъемлемой частью танцевального ансамбля.



Таких же званий были удостоены двое артистов балета, которые в данное время находятся на СВО – Ильсур Юламанов и Наиль Шамсутдинов.





Мы сердечно поздравляем всех награжденных и от всей души желаем Ильсуру и Наилю скорейшего и благополучного возвращения домой, а Ларисе – терпения и силы пережить эту невосполнимую утрату.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что осенью 2022 года из КТО Сибая мобилизовали на специальную военную операцию 12 человек. Среди них был и 33-летний Ильнар Хатмуллин, который погиб в конце июня.

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