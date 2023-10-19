Танцевальный фестиваль в Башкирии посвятят погибшему на СВО танцору

09:34, 19 окт 2023

В Башкирии состоится региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Звонкий каблучок-2023», посвященный памяти солиста Сибайской филармонии Ильнара Хатмуллина, погибшего в ходе специальной военной операции.

Как сообщила газета «Дуванский вестник», фестиваль пройдет в субботу, 21 октября. Участие в нем могут принять все желающие в возрасте от 6 до 25 лет.

23-летний Ильнар Хатмуллин был талантливым танцором. В феврале у него родился сын. Осенью прошлого года его вместе с другими артистами Сибайской филармонии мобилизовали на фронт. Коллеги тепло провожали Ильнара и его товарищей, обнимались и пели песни. Всего от филармонии были призваны 12 человек: 5 танцоров, 2 артиста драмы, 2 певца, 2 музыканта и один монтировщик сцены.

Летом текущего года Ильнар погиб на СВО. По словам однополчан, мужчину госпитализировали после того, как в него попал снаряд. В социальных сетях появлялись сообщения о его поисках, говорилось, что он лишился ноги и находится без памяти в одном из госпиталей. К сожалению, Ильнар не пережил полученных ранений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: со страницы Амины Шафиковой