Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » И.о. министра здравоохранения Максим Забелин: "В Башкирии сокращается дефицит кадров"

И.о. министра здравоохранения Максим Забелин: "В Башкирии сокращается дефицит кадров"

Добавлено: 24.06.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
И.о. министра здравоохранения Максим Забелин: "В Башкирии сокращается дефицит кадров"

Сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров заслушал доклад о кадровой ситуации в Минздраве Башкирии. По словам Максима Забелина, ситуация в регионе улучшается. Однако есть и муниципалитеты, где существует отрицательная динамика, сообщает сайт Newsbash.ru.

И.о. министра здравоохранения Максим Забелин рассказал о том, что делается в республике для привлечения новых медицинских кадров. Многие годы в республике был отток медицинских кадров, но за последние годы эту ситуацию удалось исправить

Тагир Гизатуллин назначен главврачом городской больницы Нефтекамска

Читайте также:

Тагир Гизатуллин назначен главврачом городской больницы Нефтекамска
Максим Забелин, и.о. министра здравоохранения РБ:
Минздрав Башкирии продолжает привлекать новых медработников. Дефицит кадров сокращается. Положительный баланс – более 200 новых специалистов. Динамика хорошая: больницы №10, 18 в Уфе, Баймакская, Белебеевская и другие ЦРБ. В то же время в Белорецке, Салавате, Демском районе отмечается отрицательная динамика, отток кадров более 3 человек. В Бирске и Давлекановском районе жилье получили 7 медицинских работников. Земельные участки получили 4 медицинских работника. На стадии разработки проект закона о регулировании жилищных отношений в части обеспечения отдельных категорий граждан. Принятие закона необходимо для предоставления молодым специалистам отдельного жилья. Сейчас Минздрав ведет прием документов на текущий год выпускников школ, которые хотят участвовать в получении бюджетных мест в вузе. Все специалисты будут трудоустроены на должность участкового врача. Сотрудник должен будет проработать не менее 3 лет. Выпуск медколледжей составляет 1758 человек. Изменена правовая база, необходимая для устранения кадрового дефицита. Целевикам выплачивается стипендия.
Радий Хабиров отметил, что отрицательную ситуацию в некоторых муниципалитетах необходимо исправлять. В особенности это касается Салавата. Этот город в последний год сотрясали скандалы.

Радий Хабиров:

Несколько моментов. Мы уверенно констатируем, что идет хорошая динамика. Помните, когда встречались с главврачами, мы обнаружили, что врачей становится больше, детей меньше, а записаться в очередь сложнее. Количество жалоб уменьшается? Вторая история: мы почти 300 миллионов даем на привлечение врачей. Если недостаточно этого, надо сесть, подумать. Уважаемые главы, которые серьезно подошли к этому вопросу, я вас благодарю. Возьмите перечень глав с отрицательной динамикой, разберитесь. Салавату, мне кажется, вообще надо помочь. Там злосчастный роддом, врачей не хватает, плюс отрицательная динамика. Как дальше жить будем? Надо письменно представить план мероприятий, чтобы динамика изменилась. Врачам не танцы нужны, им нужно внимание. Борьба за души врачей идет в масштабах страны, все друг друга перетягивают. Наши соседи будут наших врачей перетягивать. Третье, по станции скорой помощи. Минус 27 человек – это катастрофа. Предпринимайте меры.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Онкологи и кардиологи Башкирии выяснят причины повышения смертности в районах Башкирии
Здравоохранение
Онкологи и кардиологи Башкирии выяснят причины повышения смертности в районах Башкирии
В Туймазах и Дюртюлях в 2019 году откроются новые детские поликлиники
Здравоохранение
В Туймазах и Дюртюлях в 2019 году откроются новые детские поликлиники
В Башкирии сократился дефицит врачей в медучреждениях
Здравоохранение
В Башкирии сократился дефицит врачей в медучреждениях
В Башкирии в 2019 году будут сданы 3 медицинских объекта
Здравоохранение
В Башкирии в 2019 году будут сданы 3 медицинских объекта
В Башкирии намерены создать одну из лучших медицинских систем в России
Здравоохранение
В Башкирии намерены создать одну из лучших медицинских систем в России
Радий Хабиров отметил низкую "онконастороженность" среди врачей
Здравоохранение
Радий Хабиров отметил низкую "онконастороженность" среди врачей
Башкирии необходимо около 47 маммографов
Здравоохранение
Башкирии необходимо около 47 маммографов
Главврачи и руководители муниципалитетов Башкирии отныне будут лично отвечать за медицинские кадры
Здравоохранение
Главврачи и руководители муниципалитетов Башкирии отныне будут лично отвечать за медицинские кадры
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: