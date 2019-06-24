И.о. министра здравоохранения Максим Забелин: "В Башкирии сокращается дефицит кадров"

Сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров заслушал доклад о кадровой ситуации в Минздраве Башкирии. По словам Максима Забелина, ситуация в регионе улучшается. Однако есть и муниципалитеты, где существует отрицательная динамика, сообщает сайт Newsbash.ru.





И.о. министра здравоохранения Максим Забелин рассказал о том, что делается в республике для привлечения новых медицинских кадров. Многие годы в республике был отток медицинских кадров, но за последние годы эту ситуацию удалось исправить

Минздрав Башкирии продолжает привлекать новых медработников. Дефицит кадров сокращается. Положительный баланс – более 200 новых специалистов. Динамика хорошая: больницы №10, 18 в Уфе, Баймакская, Белебеевская и другие ЦРБ. В то же время в Белорецке, Салавате, Демском районе отмечается отрицательная динамика, отток кадров более 3 человек. В Бирске и Давлекановском районе жилье получили 7 медицинских работников. Земельные участки получили 4 медицинских работника. На стадии разработки проект закона о регулировании жилищных отношений в части обеспечения отдельных категорий граждан. Принятие закона необходимо для предоставления молодым специалистам отдельного жилья. Сейчас Минздрав ведет прием документов на текущий год выпускников школ, которые хотят участвовать в получении бюджетных мест в вузе. Все специалисты будут трудоустроены на должность участкового врача. Сотрудник должен будет проработать не менее 3 лет. Выпуск медколледжей составляет 1758 человек. Изменена правовая база, необходимая для устранения кадрового дефицита. Целевикам выплачивается стипендия.

Радий Хабиров отметил, что отрицательную ситуацию в некоторых муниципалитетах необходимо исправлять. В особенности это касается Салавата. Этот город в последний год сотрясали скандалы.

Радий Хабиров:

Несколько моментов. Мы уверенно констатируем, что идет хорошая динамика. Помните, когда встречались с главврачами, мы обнаружили, что врачей становится больше, детей меньше, а записаться в очередь сложнее. Количество жалоб уменьшается? Вторая история: мы почти 300 миллионов даем на привлечение врачей. Если недостаточно этого, надо сесть, подумать. Уважаемые главы, которые серьезно подошли к этому вопросу, я вас благодарю. Возьмите перечень глав с отрицательной динамикой, разберитесь. Салавату, мне кажется, вообще надо помочь. Там злосчастный роддом, врачей не хватает, плюс отрицательная динамика. Как дальше жить будем? Надо письменно представить план мероприятий, чтобы динамика изменилась. Врачам не танцы нужны, им нужно внимание. Борьба за души врачей идет в масштабах страны, все друг друга перетягивают. Наши соседи будут наших врачей перетягивать. Третье, по станции скорой помощи. Минус 27 человек – это катастрофа. Предпринимайте меры.