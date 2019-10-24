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Жителей Башкирии старше 65 лет начнут бесплатно возить на допобследования в больницы

Добавлено: 24.10.19
Просмотров: 63
Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Жителей Башкирии старше 65 лет начнут бесплатно возить на допобследования в больницы

В Башкирии сельчан старше 65 лет будут возить на дополнительные обследования в больницы.

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Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Проект реализуется в рамках программы «Старшее поколение» и «Демография».

О дополнительных обследованиях и скринингах на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний будут информировать по телефону, через СМИ.

Возить сельчан будут специальные мобильные бригады, укомплектованные соцработниками. Услуга оказывается бесплатно.
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Источник: www.bashinform.ru
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