В Куюргазинском районе после капитального ремонта открылось детское поликлиническое отделение
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27 декабря состоялось открытие детского поликлинического отделения Ермолаевской районной больницы после капитального ремонта.
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Теперь в обновленном детском поликлиническом отделении созданы все условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи маленьким жителям района.
Источник: администрация Куюргазинского района
Фото: администрация Куюргазинского района
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