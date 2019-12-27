В Куюргазинском районе после капитального ремонта открылось детское поликлиническое отделение

27 декабря состоялось открытие детского поликлинического отделения Ермолаевской районной больницы после капитального ремонта.



Источник: администрация Куюргазинского района

Фото: администрация Куюргазинского района

Капитальный ремонт отделения проводился за счёт внебюджетных средств. При входе в поликлиническое отделение оборудована крытая парковка для колясок, организованы игровая зона и зона для кормления грудью, гардероб для детей, увеличена площадь кабинетов приема врачей, заменены компьютеры врачей на более современные, полученные по программе "Цифровой контур". На входе пациентов встречает администратор для быстрого решения вопросов.Теперь в обновленном детском поликлиническом отделении созданы все условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи маленьким жителям района.