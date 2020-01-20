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В Уфу прибыла официальная делегация здравоохранения Чеченской Республики

Добавлено: 20.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Уфу прибыла официальная делегация здравоохранения Чеченской Республики

В Уфу прибыла официальная делегация здравоохранения Чеченской Республики во главе министром Эльханом Сулеймановым.

В начале рабочей поездки в Минздраве РБ было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерствами Республики Башкортостан и Чеченской Республики, где стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере здравоохранения и медицинского образования, определили задачи по организации совместных мероприятий.

Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин отметил, что в рамках научно-практической конференции, прошедшей в Грозном в конце 2019 года, делегация республики посетила ряд учреждений здравоохранения Чеченской Республики.

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Сегодня, в ходе ответного визита члены делегации Минздрава Чеченской Республики ознакомились с деятельностью ведущих медицинских учреждений Башкортостана - онкодиспансера, станции переливания крови, детской клинической больницы, кардиоцентра, станции скорой медицинской помощи и перинатальный центр.
- Мы с большим удовольствием находимся в Башкортостане. В течении двух дней постараемся перенять весь положительный опыт и наработки наших коллег, а учиться есть чему, - подчеркнул Эльхан Сулейманов. – В нашей республике стоят аналогичные цели, поэтому мы шаг за шагом будем реализовывать все те наработки и мероприятия, которые позволят нам оказывать медицинскую помощь на должном, качественном уровне. В будущем рассчитываем, что для развития отдельных направлений будут отлажены горизонтальные связи между руководством медицинских учреждений Республики Башкортостан и Чеченской Республики.

Источник: Минздрав Башкирии
Фото: Минздрав Башкирии
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