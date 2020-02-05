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В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае

Добавлено: 05.02.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае

4 февраля в конце рабочего дня в поликлинику в Кармаскалинском районе обратилась пациентка с признаками ОРВИ. Женщина рассказала медикам, что только вернулась из отпуска, который провела в Китае, и поэтому сразу обратилась в больницу.

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Она переживала, что у нее может быть коронавирус. Пациентку обследовали и в связи с ее прибытием из КНР направили на стационарное лечение в Инфекционную клиническую больницу Уфы.
- Специалисты ЦРБ отработали согласно схемы. Проводятся все противоэпидемические мероприятия, - сообщили в Кармаскалинской ЦРБ.
Отметим, что на сегодняшний день ни одно подозрение на коронавирус в республике не подтвердилось.

Источник: www.ufa.kp.ru
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