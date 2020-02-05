В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае Добавлено: 05.02.20 Просмотров: 1 Рубрика: Общество / Здравоохранение Теги: Кармаскалинский район 0 1 2 3 4 5 Комментарии (0) Загрузка... 4 февраля в конце рабочего дня в поликлинику в Кармаскалинском районе обратилась пациентка с признаками ОРВИ. Женщина рассказала медикам, что только вернулась из отпуска, который провела в Китае, и поэтому сразу обратилась в больницу. Читайте также: В Стерлитамаке госпитализировали мальчика с подозрением на коронавирус Она переживала, что у нее может быть коронавирус. Пациентку обследовали и в связи с ее прибытием из КНР направили на стационарное лечение в Инфекционную клиническую больницу Уфы.- Специалисты ЦРБ отработали согласно схемы. Проводятся все противоэпидемические мероприятия, - сообщили в Кармаскалинской ЦРБ.Отметим, что на сегодняшний день ни одно подозрение на коронавирус в республике не подтвердилось. Источник: www.ufa.kp.ru Прокомментировать Введите два слова с картинки: Отправить Загрузка...