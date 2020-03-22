Жители Башкирии могут сообщить о лицах, которые уклоняются от карантина

Руководитель минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, что жители республики могут сообщить о лицах, которые отказываются от карантина по коронавирусу.







Напомним, что сейчас любой вернувшийся из зарубежной поездки гражданин России обязан сообщить о приезде в минздрав и дистанционно открыть больничный на две недели. В этот период турист обязан оставаться дома, и свести до минимума общение с людьми. Однако некоторые непорядочные граждане подвергают риску заразиться опасной болезнью своих близких и отказываются соблюдать карантин. О таких случаях необходимо сообщать в минздрав Башкирии.

- О таких лицах надо заявлять. Будем передавать информацию в роспотребнадзор и правоохранительные органы, на них будут заводить дела. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность, - объяснил Забелин.