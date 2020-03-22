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Жители Башкирии могут сообщить о лицах, которые уклоняются от карантина

Добавлено: 22.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Жители Башкирии могут сообщить о лицах, которые уклоняются от карантина

Руководитель минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, что жители республики могут сообщить о лицах, которые отказываются от карантина по коронавирусу.



Напомним, что сейчас любой вернувшийся из зарубежной поездки гражданин России обязан сообщить о приезде в минздрав и дистанционно открыть больничный на две недели. В этот период турист обязан оставаться дома, и свести до минимума общение с людьми. Однако некоторые непорядочные граждане подвергают риску заразиться опасной болезнью своих близких и отказываются соблюдать карантин. О таких случаях необходимо сообщать в минздрав Башкирии.

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- О таких лицах надо заявлять. Будем передавать информацию в роспотребнадзор и правоохранительные органы, на них будут заводить дела. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность, - объяснил Забелин.
Сообщить о подобных случаях можно по телефонам «горячей линии» по коронавирусу – 8 (347) 279-91-20 или 8 (347) 286-58-27.

Напомним, что на сегодняшний день (22 марта) в стационарах республики под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находится 58 человек, из них шесть детей. За сутки число госпитализированных выросло на восемь человек.

Источник: www.ufa.kp.ru
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