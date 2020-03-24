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В Башкирию зараженные коронавирусом мужчина и две женщины прибыли из Франции

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирию зараженные коронавирусом мужчина и две женщины прибыли из Франции

Стали известны новые подробности о троих заболевших коронавирусом в Башкирии. О первых пациентах в республике сегодня сообщил Радий Хабиров. По словам главы региона, угроза заражения для республики сейчас абсолютно реальна. 



Как рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии, среди зараженных двое женщин и один мужчина. Все они прилетели в Уфу 15 марта, а 16 марта ушли на самоизоляцию. Специалистами у пострадавших были взяты все необходимые анализы, сообщает издание Башньюс. 

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Сегодня, 24 марта, они подтвердились. Отмечено, что состояние пациентов сейчас стабильное. На данный момент в Башкирии 63 человека находятся под подозрением на коронавирусную инфекцию. 

Начиная с сегодня по поручению Радия Хабирова в аэропорту "Уфа" проводится усиленное обследование граждан, прибывающих из-за рубежа. Так, в час ночи уже был обследован первый рейс из Анталии, на котором было 140 пассажиров. Завтра в Башкирии начинают приступать к строительству новой инфекционной больницы. 

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что зараженные прибыли из Австрии. Однако Радий Хабиров в интервью bash.news скорректировал эти данные.


Радий Хабиров, Глава Башкирии:

- Мы получили подтверждение. Два человека были за рубежом во Франции, один из Москвы. Видимо, где-то прихватил, находясь в разъездах. Мы начинаем мероприятия по регламенту, выявили, с кем они контактировали. Я полагаю, что определенное количество фактов у нас произойдет. Надо продолжать работу. По всем этим лицам, кто находится на самоизоляции, ходит сводная бригада, чтобы людям объяснить, где они должны находиться. Несколько десятков граждан сейчас уже нарушают режим, мы выписываем протоколы. С ними будем проводить эту работу. 
Трехступенчатый контроль пассажиров вводится сегодня не только в аэропорту Уфы, но и в воздушной гавани Магнитогорска, который граничит с Абзелиловским районом. Все пассажиры будут проходить специальное анкетирование и осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. 

Источник: bash.news
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