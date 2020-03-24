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Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии

Трое первых заболевших коронавирусом в Уфе находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в интенсивной терапии, сообщил на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.



По его словам, диагностика коронавируса у них проходила в два этапа: в Центре гигиены и эпидемиологии республики и в новосибирском институте вирусологии «Вектор».

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Двое заболевших — жители Дюртюлей: женщина и ее дочь, заболели 8 марта после возвращения из поездки в Европу. В Россию они вернулись через аэропорт Шереметьево в Москве.

Третий больной 1951 года рождения, обратился к врачам 19 марта, от госпитализации отказался, лечился амбулаторно. За рубежом он не был, но несколько раз ездил в Москву.

Максим Забелин сообщил, что данные о контактах заболевших переданы в МВД, Роспотребнадзор. Контактные лица будут протестированы в первую очередь, в том числе те, кто прибыл с ними одним рейсом, отметил министр.

Источник: www.kommersant.ru
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