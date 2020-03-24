Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии

Трое первых заболевших коронавирусом в Уфе находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в интенсивной терапии, сообщил на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.





По его словам, диагностика коронавируса у них проходила в два этапа: в Центре гигиены и эпидемиологии республики и в новосибирском институте вирусологии «Вектор».

Двое заболевших — жители Дюртюлей: женщина и ее дочь, заболели 8 марта после возвращения из поездки в Европу. В Россию они вернулись через аэропорт Шереметьево в Москве.Третий больной 1951 года рождения, обратился к врачам 19 марта, от госпитализации отказался, лечился амбулаторно. За рубежом он не был, но несколько раз ездил в Москву.Максим Забелин сообщил, что данные о контактах заболевших переданы в МВД, Роспотребнадзор. Контактные лица будут протестированы в первую очередь, в том числе те, кто прибыл с ними одним рейсом, отметил министр.