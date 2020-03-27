В Башкирии предприниматель приобрел для Белорецкой больницы медицинские аппараты

Пример высокой социальной ответственности показал директор Уральского пружинного завода Денис Лукманов.







В качестве благотворительности он приобрёл для реанимации Белорецкой центральной районной клинической больницы три аппарата искусственной вентиляции лёгких, а для терапевтического отделения – восемь пульсоксиметров. Кроме того, бизнесмен закупил для больницы партию медицинских масок.

— Пока одни скупают гречку и туалетную бумагу, наполняют социальные сети возмущенными постами против карантинных мероприятий, эти ребята подставляют плечо. Жму руку, и горжусь, – написал у себя на странице в ФБ главный врач лечебного учреждения Евгений Кустов.

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Фото: Рустем Гайсин

Сегодня в инфекционном отделении Белорецкой ЦРКБ развёрнуто 35 коек, рассчитанных на поступление больных коронавирусом. В случае необходимости планируется развернуть здесь 110 дополнительных койко-мест.На текущее время подтверждённых случаев заболевания коронавирусом среди белоречан нет.