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В Башкирии предприниматель приобрел для Белорецкой больницы медицинские аппараты

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Белорецкий район
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В Башкирии предприниматель приобрел для Белорецкой больницы медицинские аппараты

Пример высокой социальной ответственности показал директор Уральского пружинного завода Денис Лукманов.



В качестве благотворительности он приобрёл для реанимации Белорецкой центральной районной клинической больницы три аппарата искусственной вентиляции лёгких, а для терапевтического отделения – восемь пульсоксиметров. Кроме того, бизнесмен закупил для больницы партию медицинских масок.

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— Пока одни скупают гречку и туалетную бумагу, наполняют социальные сети возмущенными постами против карантинных мероприятий, эти ребята подставляют плечо. Жму руку, и горжусь, – написал у себя на странице в ФБ главный врач лечебного учреждения Евгений Кустов.
Сегодня в инфекционном отделении Белорецкой ЦРКБ развёрнуто 35 коек, рассчитанных на поступление больных коронавирусом. В случае необходимости планируется развернуть здесь 110 дополнительных койко-мест.

На текущее время подтверждённых случаев заболевания коронавирусом среди белоречан нет.

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Источник: proural.info
Фото: Рустем Гайсин
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