В Минздраве Башкирии рассказали, кого в первую очередь обеспечат медицинскими масками

«В первую очередь по решению Правительства РФ обеспечиваются одиннадцать организаций министерства здравоохранения с целью максимальной безопасности врачебного персонала, которые находятся на первой линии обороны. Во вторую очередь обеспечиваются наши основные госорганы власти и предприятия, которые работают с большим количеством персонала и посетителей. Часть сегодня будет развозиться планово по основным крупным нашим аптекам для свободной продажи», - рассказал он.
Также он отметил, что по решению главы Башкирии Радия Хабирова, будет ограничено количество продаваемых масок для борьбы с перекупщиками - не более 5 штук в одни руки.
Первыми из них оказались две жительницы Дюртюлей, которые накануне рассказали о своем самочувствии. Третий пациент – 51-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву, четвертый заболевший - несовершеннолетний ребенок. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram