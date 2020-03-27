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В Минздраве Башкирии рассказали, кого в первую очередь обеспечат медицинскими масками

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Минздраве Башкирии рассказали, кого в первую очередь обеспечат медицинскими масками

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе брифинга по коронавирусу в республике рассказал о текущей ситуации с медицинскими масками в регионе.



Так, по его словам, товар действительно поступил на сайт сети аптечных пунктов «Госаптека» ГУП «Башфармация».

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«В первую очередь по решению Правительства РФ обеспечиваются одиннадцать организаций министерства здравоохранения с целью максимальной безопасности врачебного персонала, которые находятся на первой линии обороны. Во вторую очередь обеспечиваются наши основные госорганы власти и предприятия, которые работают с большим количеством персонала и посетителей. Часть сегодня будет развозиться планово по основным крупным нашим аптекам для свободной продажи», - рассказал он.
Также он отметил, что по решению главы Башкирии Радия Хабирова, будет ограничено количество продаваемых масок для борьбы с перекупщиками - не более 5 штук в одни руки.

Напомним, по состоянию на 27 марта, в стационарах республики с подозрением наблюдается 79 человек, из них 13 – дети.

Первыми из них оказались две жительницы Дюртюлей, которые накануне рассказали о своем самочувствии. Третий пациент – 51-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву, четвертый заболевший - несовершеннолетний ребенок.

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Источник: gorobzor.ru
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