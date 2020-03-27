В Минздраве Башкирии рассказали, кого в первую очередь обеспечат медицинскими масками

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе брифинга по коронавирусу в республике рассказал о текущей ситуации с медицинскими масками в регионе.







Так, по его словам, товар действительно поступил на сайт сети аптечных пунктов «Госаптека» ГУП «Башфармация».

«В первую очередь по решению Правительства РФ обеспечиваются одиннадцать организаций министерства здравоохранения с целью максимальной безопасности врачебного персонала, которые находятся на первой линии обороны. Во вторую очередь обеспечиваются наши основные госорганы власти и предприятия, которые работают с большим количеством персонала и посетителей. Часть сегодня будет развозиться планово по основным крупным нашим аптекам для свободной продажи», - рассказал он.



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