Медицинские маски в Башкирии будут продавать не более 5 штук в одни руки

В Башкирии ограничат продажу медицинских масок от коронавируса, которые сегодня, 27 марта, поступят в аптеки. Делается это для того, чтобы люди не смогли массово приобрести этот товар.







Об этом рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге, который посвятили борьбе с инфекцией.

— По решению главы Башкирии ограничат количество продаваемых масок в одни руки во время одной покупки. Сделали это для того, чтобы снизить недобросовестную перепродажу товара и скупки продукции в они руки в короткие сроки, — отметил чиновник.



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