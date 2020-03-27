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Медицинские маски в Башкирии будут продавать не более 5 штук в одни руки

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Медицинские маски в Башкирии будут продавать не более 5 штук в одни руки

В Башкирии ограничат продажу медицинских масок от коронавируса, которые сегодня, 27 марта, поступят в аптеки. Делается это для того, чтобы люди не смогли массово приобрести этот товар.



Об этом рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге, который посвятили борьбе с инфекцией.

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— По решению главы Башкирии ограничат количество продаваемых масок в одни руки во время одной покупки. Сделали это для того, чтобы снизить недобросовестную перепродажу товара и скупки продукции в они руки в короткие сроки, — отметил чиновник.
Один гражданин сможет купить не более пяти масок за один раз, рассказали в Минздраве Башкирии.

Напомним также, что в Башкирии частным клиникам дадут право начать тестировать людей на новую коронавирусную инфекцию.

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Источник: ufa1.ru
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