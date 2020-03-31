Зараженная коронавирусом жительница Кумертау свободно гуляла, посещала организации, ничем в себе не отказывала
Сегодня 31 марта стало известно, что зараженных коронавирусом в Башкирим стало семь. Последняя – жительница Кумертау, об этом сообщил главный врач Городской больницы города. Медик рассказал, что заболевшей инфекцией женщине 67 лет.
- Она находится в инфекционном отделении больницы. Состояние ее удовлетворительное, проводятся необходимые обследования, лечение, согласно рекомендациям ведущих отечественных и зарубежных специалистов, - сказал Олег Астахов.
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Как удалось узнать «КП – Уфа», 67-летняя пенсионерка совсем недавно, буквально неделю назад, прибыла в Кумертау из Италии. Неизвестно – женщина ездила на заработки или летала отдыхать.
По неподтвержденным данным источника, заболевшая сразу по прилете начала заниматься решением личных вопросов, а именно – отправилась в ЖЭУ за квитанциями, пошла в магазин за продуктами, контактировала с соседями и детьми.
Медики, узнав, что та была за границей, сразу заподозрили у нее коронавирус и не прогадали – через несколько дней пришли положительные анализы.
Напомним, что в данный момент в Башкирии уже семь зараженных. Из хороших новостей – первая заболевшая, 35-летняя жительница Дюртюлей, уже вылечилась, ее жизни ничего не угрожает, и сама она тоже не опасна.