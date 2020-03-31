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Зараженная коронавирусом жительница Кумертау свободно гуляла, посещала организации, ничем в себе не отказывала

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Зараженная коронавирусом жительница Кумертау свободно гуляла, посещала организации, ничем в себе не отказывала

Сегодня 31 марта стало известно, что зараженных коронавирусом в Башкирим стало семь. Последняя – жительница Кумертау, об этом сообщил главный врач Городской больницы города. Медик рассказал, что заболевшей инфекцией женщине 67 лет.



- Она находится в инфекционном отделении больницы. Состояние ее удовлетворительное, проводятся необходимые обследования, лечение, согласно рекомендациям ведущих отечественных и зарубежных специалистов, - сказал Олег Астахов.

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В данный момент эта единственная заразившаяся в Башкирии, которая находится в группе риска. Напомним, что люди старше 65 лет тяжело переносят данный вирус.

Как удалось узнать «КП – Уфа», 67-летняя пенсионерка совсем недавно, буквально неделю назад, прибыла в Кумертау из Италии. Неизвестно – женщина ездила на заработки или летала отдыхать.

По неподтвержденным данным источника, заболевшая сразу по прилете начала заниматься решением личных вопросов, а именно – отправилась в ЖЭУ за квитанциями, пошла в магазин за продуктами, контактировала с соседями и детьми.
- Свободно гуляла, посещала организации, с родными встречалась, ни в чем себе не отказывала. Ее только по звонку соседей в Роспотребнадзор силой в больницу забирали, - рассказала местная жительница «КП – Уфа».


Медики, узнав, что та была за границей, сразу заподозрили у нее коронавирус и не прогадали – через несколько дней пришли положительные анализы.

Напомним, что в данный момент в Башкирии уже семь зараженных. Из хороших новостей – первая заболевшая, 35-летняя жительница Дюртюлей, уже вылечилась, ее жизни ничего не угрожает, и сама она тоже не опасна.

Источник: www.ufa.kp.ru
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