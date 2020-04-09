В Кумертау госпитализирован пациент с подтвержденным коронавирусом

Заведующий организационно-методическим кабинетом кумертауской городской больницы Ильнур Кутлугужин прокомментировал ситуацию с коронавирусными больными в Кумертау.







Медик сообщил, что в инфекционное отделение кумертауской больницы доставлен пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Еще один, отметил он, госпитализирован с подозрением на данный диагноз.

«В инфекционное отделение сегодня доставлен пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Заболевший из Кумертауского медицинского округа. Транспортировка пациента осуществлялась в соответствии с требованиями инфекционной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты пациента и медперсонала. Также сегодня госпитализирован житель Кумертау с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего в отделении находятся два пациента с подтвержденными диагнозами, состояние обоих удовлетворительное», – проинформировал Ильнул Кутлугужин.



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