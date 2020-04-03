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Под Уфой заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Под Уфой заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу

В селе Нижегородка Уфимского района республики с 30 марта заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу, сообщил сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.



Обсерватор обеспечивает полную изоляцию граждан, прибывших из зарубежных стран – они пробудут там 14 дней. 

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«На данный момент там находятся четыре гражданина: из Израиля, Индии, Молдавии и Египта. Обсерватор рассчитан на размещение 84 контактеров. Для организации работы обсерватора из резервного фонда правительства РБ выделено 16 млн 700 тысяч рублей», — отметил Фарит Гумеров. 
Кроме того, обсерваторы будут созданы на базе отдыха «Восход» в селе Лекаревка Уфимского района, в Абзелиловском районе и в Октябрьском.

Напомним, что в Башкирии торговые сети выступили с предложением об обнулении торговой наценки на товары первой необходимости 

Источник: gtrk.tv
Фото: pressaufa.ru
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