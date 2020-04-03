Под Уфой заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу

В селе Нижегородка Уфимского района республики с 30 марта заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу, сообщил сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.







Обсерватор обеспечивает полную изоляцию граждан, прибывших из зарубежных стран – они пробудут там 14 дней.

«На данный момент там находятся четыре гражданина: из Израиля, Индии, Молдавии и Египта. Обсерватор рассчитан на размещение 84 контактеров. Для организации работы обсерватора из резервного фонда правительства РБ выделено 16 млн 700 тысяч рублей», — отметил Фарит Гумеров.

Фото: pressaufa.ru