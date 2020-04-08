Стало известно какие улицы Уфы обработают от коронавируса

— Обработка будет происходить только в темное время суток и только при благоприятных погодных условиях. Жителей первых и вторых этажей мы просим закрыть окна, потому что возможно проникновение запаха от дизсредств, хотя они и безвредны для человека и окружающей среды, — отметили в мэрии.
Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили на брифинге в администрации Уфы. Накануне из-за гибели пациента с коронавирусом в РКБ имени Куватова территорию больницы и расположенные поблизости улицы оросили специальным раствором.
Помимо внутренней территории больничного комплекса, обработали асфальт, трамвайные пути, пешеходные тротуары, велодорожки, газоны и ограждения улиц Кирова, Кустарной, межквартального проезда со стороны улицы Революционной и улицы Мингажева/