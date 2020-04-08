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Стало известно какие улицы Уфы обработают от коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Стало известно какие улицы Уфы обработают от коронавируса

В мэрии Уфы рассказали, какие улицы города обработают в первую очередь. Это Первомайская, Космонавтов, проспект Октября, 50 лет Октября, Цюрупы, Заки Валиди и Сочинская.



Только после того, как обработают эти улицы, власти перейдут к дезинфекции Затона, Сипайлово, Шакши и Демы.

В Уфе приступят к дезинфекции территории Республиканской клинической больницы имени Куватова

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— Обработка будет происходить только в темное время суток и только при благоприятных погодных условиях. Жителей первых и вторых этажей мы просим закрыть окна, потому что возможно проникновение запаха от дизсредств, хотя они и безвредны для человека и окружающей среды, — отметили в мэрии.
Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили на брифинге в администрации Уфы. Накануне из-за гибели пациента с коронавирусом в РКБ имени Куватова территорию больницы и расположенные поблизости улицы оросили специальным раствором.

Помимо внутренней территории больничного комплекса, обработали асфальт, трамвайные пути, пешеходные тротуары, велодорожки, газоны и ограждения улиц Кирова, Кустарной, межквартального проезда со стороны улицы Революционной и улицы Мингажева/

Напомним, в Уфе из роддома закрытой на карантин РКБ начали выписывать беременных женщин 

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Источник: ufa1.ru
Фото: администрация Уфы
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