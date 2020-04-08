Стало известно какие улицы Уфы обработают от коронавируса

В мэрии Уфы рассказали, какие улицы города обработают в первую очередь. Это Первомайская, Космонавтов, проспект Октября, 50 лет Октября, Цюрупы, Заки Валиди и Сочинская.







Только после того, как обработают эти улицы, власти перейдут к дезинфекции Затона, Сипайлово, Шакши и Демы.

— Обработка будет происходить только в темное время суток и только при благоприятных погодных условиях. Жителей первых и вторых этажей мы просим закрыть окна, потому что возможно проникновение запаха от дизсредств, хотя они и безвредны для человека и окружающей среды, — отметили в мэрии.



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Фото: администрация Уфы