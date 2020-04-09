Минздрав Башкирии: смерть пациента из Мелеуза не связана с коронавирусной инфекцией

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в мелеузовской городской больнице скончался пациент с якобы подтвержденным диагнозом COVID-19.







Информацию решила уточнить на брифинге в минздраве РБ Елена Прочаковская, начальник управления по социальным коммуникациям Главы РБ. Она попросила главу ведомства Максима Забелина рассказать, что же на самом деле произошло в стенах медучреждения и связано ли это с коронавирусной инфекцией.

— Смерть пациента не связана с коронавирусной инфекцией. Пациент с установленным онкологическим диагнозом. Он долгое время страдал недугом, который, к сожалению, заканчивается летальным исходом, — отметил Максим Забелин. — Больницу закрыли. Жителям Мелеуза советую не паниковать. Если в ретроспективе были контакты с пациентами, которые находились в РКБ им.Куватова, уйти на самоизоляцию и сообщить об этом в медорганизцию по месту жительства. Мы возьмем вас на контроль. Везде, где закрыты корпуса больниц, это связано с РКБ им.Куватова.

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Фото: социальные сети