Минздрав Башкирии официально подтвердил смерть двух человек от коронавируса

Во время ежедневного брифинга, посвященного коронавирусу в Башкирии, министр здравоохранения Максим Забелин подтвердил смерть двух пациентов от COVID-19. Первый пациент- 63-летний мужчина с анемией и бронхитом, второй - 73-летняя женщина, у которой был рак груди и диабет.
Также глава Минздрава сообщил о 22 новых подтвержденных случаев коронавируса. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 129 человек. На амбулаторном лечении находятся 15 человек с подтвержденным диагнозом. По выздоровлению выписаны еще два пациента.
По состоянию на 14 апреля в стационарах находятся 235 человек, из них 11 детей.
По словам заместителя главного врача Центра гигиены и эпидемиологи в РБ Марины Скотарева, на 14 апреля проведено обследование 20 838 человек. Из них с ОРВИ 1503 человека, с пневмонией – 1129 человек, 2451 человек контактируемые с ними.