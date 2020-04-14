Минздрав Башкирии официально подтвердил смерть двух человек от коронавируса

Во время ежедневного брифинга, посвященного коронавирусу в Башкирии, министр здравоохранения Максим Забелин подтвердил смерть двух пациентов от COVID-19. Первый пациент- 63-летний мужчина с анемией и бронхитом, второй - 73-летняя женщина, у которой был рак груди и диабет.







Также глава Минздрава сообщил о 22 новых подтвержденных случаев коронавируса. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 129 человек. На амбулаторном лечении находятся 15 человек с подтвержденным диагнозом. По выздоровлению выписаны еще два пациента.



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